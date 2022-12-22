ФИФА назвала претендентов на приз лучшему вратарю года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на приз лучшему вратарю премии The Best, сообщает пресс-служба организации.

В список претендентов попали Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Яссин Буну ("Севилья", Марокко), Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия), Майк Меньян ("Милан", Франция), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) и Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

При выборе победителя будет рассматриваться период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022-го. Награждение состоится 27 февраля 2023 года.

Не пропустите: "Реал" поставил точку в вопросе будущего Азара в клубе.