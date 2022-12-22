"Реал" поставил точку в вопросе будущего Азара в клубе

Бывший капитан сборной Бельгии Эден Азар уже точно покинет “Реал” этой зимой.

В руководстве клуба уже заявили, что не видят игрока частью команды.

Интересно, что сам Азар хотел бы уйти летом, а не зимой.

За “Реал” Азар играет с лета 2019 года. До этого он был игроком “Челси”.

В этом сезоне опытный футболист провел в составе “королевского” клуба всего шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.