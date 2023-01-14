ФИФА может наказать Аргентину и Хорватию по итогам ЧМ-2022

ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении сборных Аргентины и Хорватии по поводу вероятных нарушений двух статей дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола во время ЧМ-2022 в Катаре.

В частности, команды подозревают в агрессивном поведении и нарушение принципов честной игры, а также за неподобающее поведение игроков и официальных лиц.

Кроме того, аргентинскую федерацию могут наказать за нарушение статьи, в которого говорится о СМИ и маркетинге.

Против Хорватского футбольного союза дело открыли в связи с возможными нарушениями статей о дискриминации и порядке и безопасности во время матча во время игры с Марокко за третье место.