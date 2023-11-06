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Ферстаппен вышел на четвертое место по количеству побед в Формуле-1

Новости автоспорта Вчера, 17:01
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ферстаппен вышел на четвертое место по количеству побед в Формуле-1 Фото: https://www.instagram.com/maxverstappen1/

Пилот Макс Ферстаппен вышел на четвертое место по количеству побед в истории Формулы-1.

Благодаря победе на Гран-при Бразилии, он занял четвертое место в истории по этому показателю, обойдя Алана Проста. Для пилота это 52-я победа в Формуле-1. Самое большое количество побед в карьере имеет Льюис Хэмилтон - 103, Михаэль Шумахер - второй с 91, Себастьян Феттель - третий с 53 победами.

Кроме того, Макс Ферстаппен установил рекорд сезона по количеству побед - 17 гонок.

В Бразилии прошел двадцатый этап сезона автогонок в классе Формула 1. Практически на всей дистанции великих событий в гонке не произошло. Главными новостями стали проблемы Mercedes: в коммуникации, а также с использованием шин.

В результате, вместо улучшения четвертой-пятой позиции на старте гонки Расселл стартовал десятым, а Хэмилтон боролся за восьмое место. Впервые за долгое время правильные настройки болида подобрал технический отдел Aston Martin. Как результат - оба пилота команды попали в топ-5.

Формула-1 идет на двухнедельный перерыв. Следующий этап состоится 18 ноября в Лас-Вегасе.

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