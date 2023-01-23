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Фернанду Сантуш определился с новым местом работы

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

Португальский тренер Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, польский футбольный союз в ближайшее время подпишет контракт с португальским специалистом. Ожидается, что соглашение будет действовать до лета 2026 года.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Польши попала в группу Е вместе со сборными Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдовы.

68-летний Сантуш ранее тренировал сборную Португалии, сборную Греции, ПАОК, “Бенфику”, АЕК, “Спортинг”, “Панатинаикос”, “Порту” и “Эштрелу”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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