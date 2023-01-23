Кейн принял решение по своему будущему в "Тоттенхэме"

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн готов остаться в команде, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласен подписать с клубом новый долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть клуб ближайшим летом, так как его контракт со “шпорами” истекает летом 2024 года. Интерес к англичанину проявляют “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”.

Стоит отметить, что за всю карьеру в “Тоттенхэме” Кейн не выиграл ни одного трофея.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн првоел за “Тоттенхэм” 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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