Феерия "Зари", провал "Динамо", успех "Шахтера": результаты 26-го тура УПЛ

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить разгромную победу “Зари” над “Металлистом”, победы “Шахтера” и “Днепра-1” над “Ингульцом” и “Минаем”, а также поражение “Динамо” от “Черноморца”.

“Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (0:0)

Голы: Конопля, 51 - 0:1, Павлов, 84 (автогол) - 0:2

“Динамо” - “Черноморец” - 2:3 (0:2)

Голы: Ермаков, 3 - 0:1, Демченко, 11 - 0:2, Ванат, 53 - 1:2, Буяльский, 55 - 2:2, Демченко, 71 - 2:3

“Металлист” – “Заря” – 0:5 (0:4)

Голы: Мизюк, 1 (автогол) - 0:1, Герреро, 7 - 0:2, Шахов, 21 - 0:3, Имереков, 26 - 0:4, Бражко, 85 (с пенальти) - 0:5

“Минай” – “Днепр-1" - 0:1 (0:0)

Гол: Довбик, 79 - 0:1

“Львов” - “Ворскла” - 0:2 (0:0)

Голы: Сефери, 57 (с пенальти) - 0:1, Скляр, 90 - 0:2

“Верес” - “Металлист 1925” - 1:0 (0:0)

Гол: Пасич, 49 - 1:0

“Кривбасс” - “Рух” - 1:0 (0:0)

Гол: Капич, 90 (с пенальти) - 1:0

“Колос” - “Александрия” - 0:2 (0:2)

Голы: Ковалец, 4 - 0:1, Логинов, 11 - 0:2

Положение команд: "Шахтер" - 63, "Днепр-1" - 61, "Заря" - 58, "Динамо" - 50, "Александрия" - 42, "Кривбасс" - 35, "Ворскла", "Колос" - 33, "Черноморец" - 29, "Верес", "Ингулец", "Металлист 1925" - 27, "Минай" - 26, "Рух" - 24, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.

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