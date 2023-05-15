Феерии ПСЖ и "Ренна", потеря "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и “Ренна” над “Аяччо” и “Труа”, а также ничью “Монако” с “Лиллем”.

ПСЖ – “Аяччо” - 5:0 (2:0)

Голы: Руис, 22 - 1:0, Хакими, 33 - 2:0, Мбаппе, 47 - 3:0, Мбаппе, 54 - 4:0, Юссуф, 73 (автогол) - 5:0

“Монако” – “Лилль” - 0:0

“Ренн” – “Труа” - 4:0 (1:0)

Голы: Теате, 14 - 1:0, Бурижо, 65 - 2:0, Токо-Экамби, 70 - 3:0, Токо-Экамби, 74 - 4:0

“Клермон” – “Лион” - 2:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 22 - 0:1, Кье, 25 (с пенальти) - 1:1, Кье, 55 - 2:1

“Тулуза” – “Нант” - 0:0

“Монпелье” – “Лорьян” - 1:1 (0:0)

Голы: Февр, 68 - 0:1, Мауасса, 90 - 1:1

“Брест” – “Осер” - 1:0 (0:0)

Гол: Ле Дуарон, 69 - 1:0

“Ланс” – “Реймс” - 2:1 (1:1)

Голы: Балогун, 23 (с пенальти) - 0:1, Франковски, 40 (с пенальти) - 1:1, Фофана, 55 - 2:1

“Марсель” – “Анжер” - 3:1 (1:1)

Голы: Сима, 28 - 0:1, Санчес, 34 - 1:1, Пайет, 48 - 2:1, Верету, 77 (с пенальти)

Положение команд: ПСЖ - 81, "Ланс" - 75, "Марсель" - 73, "Монако" - 65, "Лилль" - 60, "Ренн" - 59, "Лион" - 56, "Клермон" - 53, "Лорьян" - 52, "Ницца" - 51, "Реймс" - 50, "Монпелье" - 44, "Тулуза" - 43, "Страсбур", "Брест" - 38, "Осер" - 34, "Нант" - 33, "Аяччо" - 23, "Труа" - 22, "Анжер" - 14.

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