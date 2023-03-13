Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу “Арсенала” над “Фулхэмом”, сложную победу “Манчестер Сити” над “Кристал Пэлас”, поражение “Ливерпуля” от “Борнмута", а также успех “Челси” в поединке с “Лестером”.

“Фулхэм” – “Арсенал” - 0:3 (0:3)

Голы: Габриэл, 21 - 0:1, Мартинелли, 26 - 0:2, Эдегор, 45 - 0:3

“Кристал Пэлас” – “Манчестер Сити” - 0:1 (0:0)

Гол: Холанд, 78 (с пенальти) - 0:1

“Борнмут” – “Ливерпуль” - 1:0 (1:0)

Гол: Биллинг, 28 - 1:0

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” - 0:0

“Эвертон” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)

Гол: Макнил, 1 - 1:0

“Тоттенхэм” - “Ноттингем Форест” - 3:1 (2:0)

Голы: Кейн, 19 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 2:0, Сон Хын Мин, 62 - 3:0, Уорралл, 81 - 3:1

"Лестер" - "Челси" - 1:3 (1:2)

Голы: Чилуэлл, 11 - 0:1, Дака, 39 - 1:1, Хаверц, 45+6 - 1:2, Ковачич, 78 - 1:3

“Ньюкасл” – “Вулверхэмптон” - 2:1 (1:0)

Голы: Исак, 26 - 1:0, Хван Хи Чхан, 70 - 1:1, Альмирон, 79 - 2:1

“Вест Хэм” – “Астон Вилла” - 1:1 (1:1)

Голы: Уоткинс, 17 - 0:1, Бенрахма, 26 (с пенальти) - 1:1

“Лидс” – “Брайтон” - 2:2 (1:1)

Голы: Мак Аллистер, 33 - 1:1, Бэмфорд, 40 - 1:1, Харрисон, 61 (автогол) - 1:2, Харрисон, 78 - 2:2

Положение команд: "Арсенал" - 66 (27), "Манчестер Сити" - 61 (27), "Манчестер Юнайтед" - 50 (26), "Тоттенхэм" - 48 (27), "Ньюкасл" - 44 (25), "Ливерпуль" - 42 (26), "Брайтон" - 39 (24), "Фулхэм" - 39 (27), "Брентфорд" - 38 (25), "Челси" - 37 (26), "Астон Вилла" - 35 (26), "Кристал Пэлас" - 27 (26), "Вулверхэмптон" - 27 (27), "Ноттингем Форест" - 26 (26), "Эвертон" - 25 (27), "Лестер", "Вест Хэм", "Борнмут" - 24 (26), "Лидс" - 23 (26), "Саутгемптон" - 22 (26).

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