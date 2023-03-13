Главная Новости Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ

Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ

Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу “Арсенала” над “Фулхэмом”, сложную победу “Манчестер Сити” над “Кристал Пэлас”, поражение “Ливерпуля” от “Борнмута", а также успех “Челси” в поединке с “Лестером”.

“Фулхэм” – “Арсенал” - 0:3 (0:3)
Голы: Габриэл, 21 - 0:1, Мартинелли, 26 - 0:2, Эдегор, 45 - 0:3

“Кристал Пэлас” – “Манчестер Сити” - 0:1 (0:0)
Гол: Холанд, 78 (с пенальти) - 0:1

“Борнмут” – “Ливерпуль” - 1:0 (1:0)
Гол: Биллинг, 28 - 1:0

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” - 0:0

“Эвертон” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)
Гол: Макнил, 1 - 1:0

“Тоттенхэм” - “Ноттингем Форест” - 3:1 (2:0)
Голы: Кейн, 19 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 2:0, Сон Хын Мин, 62 - 3:0, Уорралл, 81 - 3:1

"Лестер" - "Челси" - 1:3 (1:2)
Голы: Чилуэлл, 11 - 0:1, Дака, 39 - 1:1, Хаверц, 45+6 - 1:2, Ковачич, 78 - 1:3

“Ньюкасл” – “Вулверхэмптон” - 2:1 (1:0)
Голы: Исак, 26 - 1:0, Хван Хи Чхан, 70 - 1:1, Альмирон, 79 - 2:1

“Вест Хэм” – “Астон Вилла” - 1:1 (1:1)
Голы: Уоткинс, 17 - 0:1, Бенрахма, 26 (с пенальти) - 1:1

“Лидс” – “Брайтон” - 2:2 (1:1)
Голы: Мак Аллистер, 33 - 1:1, Бэмфорд, 40 - 1:1, Харрисон, 61 (автогол) - 1:2, Харрисон, 78 - 2:2

Положение команд: "Арсенал" - 66 (27), "Манчестер Сити" - 61 (27), "Манчестер Юнайтед" - 50 (26), "Тоттенхэм" - 48 (27), "Ньюкасл" - 44 (25), "Ливерпуль" - 42 (26), "Брайтон" - 39 (24), "Фулхэм" - 39 (27), "Брентфорд" - 38 (25), "Челси" - 37 (26), "Астон Вилла" - 35 (26), "Кристал Пэлас" - 27 (26), "Вулверхэмптон" - 27 (27), "Ноттингем Форест" - 26 (26), "Эвертон" - 25 (27), "Лестер", "Вест Хэм", "Борнмут" - 24 (26), "Лидс" - 23 (26), "Саутгемптон" - 22 (26).

Не пропустите: Артета одержал юбилейную победу с "Арсеналом".

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Тоттенхэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:58 "Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:38 "Ювентус" одержал результативную победу в Серии А
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:28 "Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:53 "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:15 "Шахтер" одержал крупную победу в чемпионате Украины
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 11 мар 2023, 17:06 ПСЖ на 90-й минуте вырвал победу в матче Лиги 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:30 Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 17-го тура чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 04:50 Гвардиола отреагировал на секс-скандал с участием Уокера Новости футбола Сегодня, 04:00 Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ Новости футбола Вчера, 18:16 Главные новости дня: 12 марта Новости футбола Вчера, 17:58 "Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао Новости футбола Вчера, 17:45 "Марсель" упустил победу в матче Лиги 1 Новости футбола Вчера, 17:40 Украинский футболист умер в возрасте 40 лет Новости футбола Вчера, 17:38 "Ювентус" одержал результативную победу в Серии А Новости футбола Вчера, 17:20 “Кривбасс” - “Шахтер” - 0:3 (видеообзор) Новости футбола Вчера, 16:55 "Бенфика" разгромила аутсайдера чемпионата Португалии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Салернитана 13 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Жирона - Атлетико 13 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг 14 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Порту - Интер 14 марта 2023 года Футбол 15 мар 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Ливерпуль 15 марта 2023 года Футбол 15 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Айнтрахт 15 марта 2023 года