Артета одержал юбилейную победу с "Арсеналом"

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета выиграл 100-й матч во главе лондонского клуба.

Юбилейной для испанского специалиста стала победа в матче 27-го тура чемпионата Англии с “Фулхэмом” (3:0). Чтобы достичь этой отметки ему пришлось провести с клубом 167 матчей. Таким образом, процент побед составляет около 60.

40-летний Артета тренирует с “Арсенал” с 2019 года. Под его руководством лондонский клуб в данный момент лидирует в Премьер-лиге, а в 2020 году выиграл Суперкубок Англии.

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