Феерии "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас", потеря "Арсенала": результаты 30-го тура АПЛ

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные победы “Манчестер Сити” и “Кристал Пэлас” над “Саутгемптоном” и “Лидсом”, а также ничью между “Арсеналом” и “Ливерпулем”.

“Ливерпуль” – “Арсенал” - 2:2 (1:2)

Голы: Мартинелли, 8 - 0:1, Жезус, 28 - 0:2, Салах, 42 - 1:2, Фирмино, 87 - 2:2

“Лидс” – “Кристал Пэлас” - 1:5 (1:1)

Голы: Бэмфорд, 21 - 1:0, Гехи, 45 - 1:1, Айю, 53 - 1:2, Эзе, 55 - 1:3, Эдуар, 69 - 1:4, Айю, 77 - 1:5

“Саутгемптон” – “Манчестер Сити” - 1:4 (0:1)

Голы: Холанд, 45 - 0:1, Грилиш, 58 - 0:2, Холанд, 68 - 0:3, Мара, 72 - 1:3, Альварес, 75 (с пенальти) - 1:4

“Тоттенхэм” – “Брайтон” - 2:1 (1:1)

Голы: Сон Хын Мин, 10 - 1:0, Данк, 34 - 1:1, Кейн, 79 - 2:1

“Брентфорд” – “Ньюкасл” - 1:2 (1:0)

Голы: Тоуни, 45 (с пенальти) - 1:0, Райя, 54 (автогол) - 1:1, Исак, 61 - 1:2

“Вулверхэмптон” – “Челси” - 1:0 (1:0)

Гол: Матеуш Нунеш, 31 - 1:0

“Манчестер Юнайтед” – “Эвертон” - 2:0 (1:0)

Голы: Мактомини, 36 - 1:0, Марсьяль, 71 - 2:0

“Лестер” – “Борнмут” - 0:1 (0:1)

Гол: Биллинг, 40 - 0:1

“Фулхэм” – “Вест Хэм” - 0:1 (0:1)

Гол: Рид, 23 (автогол) - 0:1

“Астон Вилла” – “Ноттингем Форест” - 2:0 (0:0)

Голы: Траоре, 48 - 1:0, Уоткинс, 90 - 2:0

Положение команд: "Арсенал" - 73 (30), "Манчестер Сити" - 67 (29), "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - 56 (29), "Тоттенхэм" - 53 (30), "Астон Вилла" - 47 (30), "Брайтон" - 46 (28), "Ливерпуль" - 44 (29), "Брентфорд" - 43 (30), "Фулхэм" - 39 (29), "Челси" - 39 (30), "Кристал Пэлас" - 33 (30), "Вулверхэмптон" - 31 (30), "Вест Хэм" - 30 (29), "Борнмут" - 30 (30), "Лидс" - 29 (30), "Эвертон", "Ноттингем Форест" - 27 (30), "Лестер" - 25 (30), "Саутгемптон" - 23 (30).

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