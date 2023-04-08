"Ливерпуль" нашел замену для основного вратаря

Норвежский голкипер Леопольд Вальстедт может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, страж ворот норвежского “Одда” заинтересовал “Ливерпуль”.

Клуб рассматривает Вальстедта в качестве замены для Алиссона Бекера.

Голкипер пока не выступал за пределами чемпионатов Швеции и Норвегии.

На данный момент “Ливерпуль” занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.