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Феерии "Баварии" и Дортмунда, камбэк "РБ Лейпциг": результаты 32-го тура Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 03:00
Феерии "Баварии" и Дортмунда, камбэк "РБ Лейпциг": результаты 32-го тура Бундеслиги Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы “Баварии” и дортмундской “Боруссии” над “Шальке” и гладбахской “Боруссией”, а также камбэк “РБ Лейпциг” в поединке с “Вердером”.

“Бавария” – “Шальке” - 6:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 21 - 1:0, Киммих, 29 (с пенальти) - 2:0, Гнабри, 50 - 3:0, Гнабри, 65 - 4:0, Тель, 80 - 5:0, Мазрауи, 90+2 - 6:0

“Боруссия” Д – “Боруссия” М - 5:2 (4:0)
Голы: Мален, 5 - 1:0, Беллингем, 18 (с пенальти) - 2:0, Аллер, 20 - 3:0, Аллер, 32 - 4:0, Бенсебайни, 75 (с пенальти) - 4:1, Штиндль, 85 - 4:2, Рейна, 90 - 5:2

“РБ Лейпциг” – “Вердер” - 2:1 (0:0)
Голы: Битенкур, 70 - 0:1, Орбан, 87 - 1:1, Собослаи, 90+6 - 2:1

“Унион” – “Фрайбург” - 4:2 (3:0)
Голы: Беренс, 5 - 1:0, Беккер, 36 - 2:0, Беккер, 38 - 3:0, Гульде, 56 - 3:1, Грифо, 70 (с пенальти) - 3:2, Лаидуни, 80 - 4:2

“Штутгарт” – “Байер” - 1:1 (0:0)
Голы: Гирасси, 57 (с пенальти) - 1:0, Паласиос, 70 (с пенальти) - 1:1

“Бохум” – “Аугсбург” - 3:2 (1:1)
Голы: Антви-Аджей, 2 - 1:0, Майер, 29 - 1:1, Гауэлеу, 59 (автогол) - 2:1, Лосилла, 62 - 3:1, Йебоа, 85 - 3:2

“Айнтрахт” – “Майнц” - 3:0 (2:0)
Голы: Камада, 18 (с пенальти) - 1:0, Бута, 40 - 2:0, Коло-Муани, 59 - 3:0

“Вольфсбург” – “Хоффенхайм” - 2:1 (1:0)
Голы: Каминьски, 15 - 1:0, Вальдшмидт, 75 - 2:0, Гилавоги, 90 (автогол) - 2:1

“Кельн” – “Герта” - 5:2 (3:2)
Голы: Зельке, 8 - 1:0, Тузар, 18 - 1:1, Йоветич, 33 - 1:2, Хюберс, 39 - 2:2, Схири, 43 - 3:2, Хюберс, 69 - 4:2, Хусейнбашич, 81 - 5:2

Положение команд: "Бавария" - 68, "Боруссия" Д - 67, "РБ Лейпциг" - 60, "Унион" - 59, "Фрайбург" - 56, "Вольфсбург", "Байер" - 49, "Айнтрахт" - 46, "Майнц" - 45, "Кельн" - 41, "Боруссия" М - 39, "Вердер" - 35, "Аугсбург" - 34, "Хоффенхайм" - 32, "Бохум" - 31, "Шальке" - 30, "Штутгарт" - 29, "Герта" - 25.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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