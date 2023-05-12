Тухель назвал главную трансферную цель "Баварии" на лето

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель заявил, что мюнхенскому клубу нужно купить центрального нападающего в летнее трансферное окно.

“Топ-клубы, доминирующие в Лиге чемпионов, имеют в составе мощных нападающий. На 9-го номера всегда можно положиться. Все хотят найти таких игроков, все хотят их купить”, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью “Баварии” является нападающий “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн, который через год станет свободным агентом.

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