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Тухель назвал главную трансферную цель "Баварии" на лето

Новости футбола Сегодня, 16:30
Тухель назвал главную трансферную цель "Баварии" на лето Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель заявил, что мюнхенскому клубу нужно купить центрального нападающего в летнее трансферное окно.

“Топ-клубы, доминирующие в Лиге чемпионов, имеют в составе мощных нападающий. На 9-го номера всегда можно положиться. Все хотят найти таких игроков, все хотят их купить”, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью “Баварии” является нападающий “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн, который через год станет свободным агентом.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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