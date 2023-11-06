Фанаты Милана готовят сюрприз для Доннаруммы

Преданные болельщики "Милана" готовят акцию на матч группового этапа с "ПСЖ", адресованную вратарю парижан Джанлуиджи Доннарумме, который ранее выступал за итальянский клуб. Согласно информации, фанаты планируют бросать фальшивые банкноты в сторону голкипера и надевать футболки с номером 71, что символизирует "человек без ценностей" в неаполитанской традиции.

Это будет первая встреча игрока сборной Италии с его бывшим клубом на стадионе "Сан-Сиро". Следует отметить, что Доннарумма уже дважды играл на поле "Милана" в составе национальной команды, с тех пор как в летом 2021 года он присоединился к "ПСЖ" в качестве свободного агента. Оба раза вратарь был освистан болельщиками "Милана".

Матч группового этапа Лиги Чемпионов между "Миланом" и "ПСЖ" состоится во вторник, 7 ноября, в 23:00 по московскому времени.