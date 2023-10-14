Фанаты Галатасарая оказались в секторе Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Во время домашнего матча Манчестер Юнайтеда и Галатасарая в рамках Лиги Чемпионов на трибунах было замечено большое количество болельщиков пришедших поддержать турецкую команду. Но около 2000 фанатов Галатасарая размещались в зоне, предназначенной для хозяев.

Расследование, которое провело руководство Манчестер Юнайтед выявило, что эти билеты попали в руки приезжих фанатов через посторонних людей. Главный операционный директор Коллетт Рош объяснила, что билетным «ботам» удалось скупить сотни билетов, которые в тот вечер оказались у пришедших фанатов и именно это привело к неправильному размещению болельщиков на трибунах.

Клуб извинился перед болельщиками за «неприемлемую ситуацию», а также пояснил, что принял решение не выгонять болельщиков Галатасарая вечером, опасаясь, что это может создать угрозу безопасности. Несмотря на большое количество турецких болельщиков в домашней зоне, никаких инцидентов на протяжении всего матча не зафиксировано.

Также руководство клуба заявило, что продажа билетов на будущие игры теперь будет ограничена учетными записями, имеющими предыдущую историю покупок.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Галатасараю на Олд Траффорд (2:3) и это уже второе поражение английского клуба после двух сыгранных матчей в Лиге чемпионов. На данный момент «красные дьяволы» занимают последнее место в группе имея ноль очков.