Ф1. Спринт-квалификацию гран-при Бразилии досрочно остановили: Ферстаппен финишировал первым
В Бразилии начался уикенд очередного этапа Формулы 1. На этот раз нас ожидает не только классическая гонка, но и спринт. По этой причине гонщики получили только одну практику вместо трех, которые проводятся обычно. Это добавляло эффект неожиданности новому старту.
В пятницу состоялась спринт-квалификация. В течение всего часа над автодромом ожидался дождь. Тем не менее, два первых этапа прошли без осадков и неожиданностей. После первого сегмента завершили для себя день гонщики АльфаТаури (Цунода и Риккардо) и Альфа Ромео (Боттас и Гуанью), а также Уильямс (Сарджент), а после второго - оба болида Хаас (Хюлькенберг и Магнуссен), Альпин (Окон и Газли) и Уильямс (Албон).
Тучи стремительно надвигались на автодром, поэтому все гонщики решили начать третий сегмент квалификации очень рано. В итоге первым с лучшим результатом проехал Макс Ферстаппен, который не выиграл ни одного предыдущего этапа квалификации сегодня. Остальные гонщики на уже холодном треке не смогли показать лучший результат. Вновь не повезло Серхио Пересу: из-за желтого флага на финальном секторе трека он был вынужден уменьшить скорость, поэтому показал только девятый результат.
Напомним, что в субботу состоится спринт-гонка и квалификация на основную гонку.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Ленс Стролл (Астон Мартин)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Пьер Газли (Альпин)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Александер Албон (Уильямс)
- Юки Цунода (АльфаТаури)
- Даниэль Риккардо (АльфаТаури)
- Валтери Боттас (Альфа Ромео)
- Логан Серджант (Уильямс)
- Чжоу Гуанью (Альфа Ромео)