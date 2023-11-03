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Ф1. Спринт-квалификацию гран-при Бразилии досрочно остановили: Ферстаппен финишировал первым

Новости автоспорта Сегодня, 15:25
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ф1. Спринт-квалификацию гран-при Бразилии досрочно остановили: Ферстаппен финишировал первым Фото: twitter.com/F1 / Автор неизвестен

В Бразилии начался уикенд очередного этапа Формулы 1. На этот раз нас ожидает не только классическая гонка, но и спринт. По этой причине гонщики получили только одну практику вместо трех, которые проводятся обычно. Это добавляло эффект неожиданности новому старту.

В пятницу состоялась спринт-квалификация. В течение всего часа над автодромом ожидался дождь. Тем не менее, два первых этапа прошли без осадков и неожиданностей. После первого сегмента завершили для себя день гонщики АльфаТаури (Цунода и Риккардо) и Альфа Ромео (Боттас и Гуанью), а также Уильямс (Сарджент), а после второго - оба болида Хаас (Хюлькенберг и Магнуссен), Альпин (Окон и Газли) и Уильямс (Албон).

Тучи стремительно надвигались на автодром, поэтому все гонщики решили начать третий сегмент квалификации очень рано. В итоге первым с лучшим результатом проехал Макс Ферстаппен, который не выиграл ни одного предыдущего этапа квалификации сегодня. Остальные гонщики на уже холодном треке не смогли показать лучший результат. Вновь не повезло Серхио Пересу: из-за желтого флага на финальном секторе трека он был вынужден уменьшить скорость, поэтому показал только девятый результат.

Напомним, что в субботу состоится спринт-гонка и квалификация на основную гонку.

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррари)
  3. Ленс Стролл (Астон Мартин)
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  5. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  6. Джордж Рассел (Мерседес)
  7. Ландо Норрис (Макларен)
  8. Карлос Сайнс (Феррари)
  9. Серхио Перес (Ред Булл)
  10. Оскар Пиастри (Макларен)
  11. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  12. Эстебан Окон (Альпин)
  13. Пьер Газли (Альпин)
  14. Кевин Магнуссен (Хаас)
  15. Александер Албон (Уильямс)
  16. Юки Цунода (АльфаТаури)
  17. Даниэль Риккардо (АльфаТаури)
  18. Валтери Боттас (Альфа Ромео)
  19. Логан Серджант (Уильямс)
  20. Чжоу Гуанью (Альфа Ромео)
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