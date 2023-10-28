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Ф1. Квалификация гран-при Мехико: Два первых места у Феррари, Норрис последний

Новости автоспорта Сегодня, 18:13
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Гран-при Мехико Ф1. Два первых места у Феррари, Норрис последний Фото: twitter.com/f1 / Автор неизвестен

В Мексике состоялась квалификация Гран-При Мехико - девятнадцатого старта в текущем сезоне Формулы 1.

Уже в первой части квалификации нас ожидала громкая сенсация: из-за ошибки Фернандо Алонсо на последних секундах таймера не всех гонщики смогли проехать быстрый круг. Как итог - один из претендентов на топ-3 по итогам текущего сезона Ландо Норрис (Макларен) занял последнее, двадцатое, место. Также первый этап квалификации не прошли Логан Сарджент (Уильямс), Ленс Стролл (Астон Мартин), Кевин Магнуссен (Хасс) и Эстебан Окон (Альпин).

Во втором сегменте квалификации Астон Мартин потерял еще один болид - легендарный Фернандо Алонсо во второй раз подряд проиграл конкурентов борьбу за топ-10. Зато неожиданно смог пройти дальше Даниэль Риккардо за счет слипстрима от партнера по команде, Юки Цуноды, который только ради этого выезжал на последний круг.

На старте третьего сегмента оба болида Феррари неожиданно заняли две первых строчки. На последних быстрых кругах лидеры не смогли улучшить свои показатели, но и Макс Ферстаппен не обошел Леклера и Сайнса-младшего.

Таким образом, в воскресеньес первого ряда будут стартовать два болида Феррари, действующий чемпион, Макс Ферстаппен, на старте будет третьим. А четвертым - главная сенсация квалификации в Мексике, Даниэль Риккардо.

  1. Шарль Леклер (Макларен)
  2. Карлос Сайнс-младший (Макларен)
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  4. Даниэль Риккардо (АльфаТаури)
  5. Серхио Перес (Ред Булл)
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  7. Оскар Пиастри (Макларен)
  8. Джордж Рассел (Мерседес)
  9. Валтери Боттас (Альфа Ромео)
  10. Джоу Гуанью (Альфа Ромео)
  11. Пьер Газли (Альпин)
  12. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  13. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  14. Александер Альбон (Уильямс)
  15. Юки Цунода (АльфаТаури)
  16. Эстебан Окон (Альпин)
  17. Кевин Магнуссен (Хаас)
  18. Ленс Стролл (Астон Мартин)
  19. Логан Сарджент (Уильямс)
  20. Ландо Норрис (Макларен)
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