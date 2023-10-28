Ф1. Квалификация гран-при Мехико: Два первых места у Феррари, Норрис последний

В Мексике состоялась квалификация Гран-При Мехико - девятнадцатого старта в текущем сезоне Формулы 1.

Уже в первой части квалификации нас ожидала громкая сенсация: из-за ошибки Фернандо Алонсо на последних секундах таймера не всех гонщики смогли проехать быстрый круг. Как итог - один из претендентов на топ-3 по итогам текущего сезона Ландо Норрис (Макларен) занял последнее, двадцатое, место. Также первый этап квалификации не прошли Логан Сарджент (Уильямс), Ленс Стролл (Астон Мартин), Кевин Магнуссен (Хасс) и Эстебан Окон (Альпин).

A late spin for Fernando Alonso triggered a yellow flag in sector 1, preventing plenty of drivers from setting a faster time#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/aiZsYJ3nYC — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Во втором сегменте квалификации Астон Мартин потерял еще один болид - легендарный Фернандо Алонсо во второй раз подряд проиграл конкурентов борьбу за топ-10. Зато неожиданно смог пройти дальше Даниэль Риккардо за счет слипстрима от партнера по команде, Юки Цуноды, который только ради этого выезжал на последний круг.

На старте третьего сегмента оба болида Феррари неожиданно заняли две первых строчки. На последних быстрых кругах лидеры не смогли улучшить свои показатели, но и Макс Ферстаппен не обошел Леклера и Сайнса-младшего.

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!



He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Таким образом, в воскресеньес первого ряда будут стартовать два болида Феррари, действующий чемпион, Макс Ферстаппен, на старте будет третьим. А четвертым - главная сенсация квалификации в Мексике, Даниэль Риккардо.