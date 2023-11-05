Ф1. Гран-при Бразилии: Ферстаппен победил, провал Мерседес

В Бразилии состоялся двадцатый гран-при текущего сезона автогонок в классе Формула 1.

Главные события в гонке состоялись в дебюте. Уже на прогревочном круге второй пилот старта, Шарль Леклер (Феррари) из-за технических проблем врезался в отбойник и даже не стартовал. Еще до первого поворота из-за столкновения сошли с трассы Александер Албон (Уильямс) и Кевин Магнуссен (Хаас). Из-за этой аварии стюардам даже пришлось поднять над автодромом красный флаг. В этой же аварии пострадали болиды Даниэля Риккардо (АльфаТаури) и Оскара Пиастри (Макларен), которые всю гонку отставали от всех соперников на один круг.

Magnussen ends up in the barriers



Both he and Albon are out, as is Oscar Piastri who has a damaged rear wing #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/zECoY27526 — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

После рестарта Норрис не смог составить конкуренцию Ферстаппену и весь остаток гонки ехал за спиной чемпиона мира. Отрыв двух лидеров от отстальных соперников был космическим: даже во время пит-стопов они не опускались ниже второго места.

Практически всю дистанцию больших событий в гонке не происходило. Главной новостью стали проблемы Мерседес: в коммуникации, а также с использованием покрышек. В итоге, вместо улучшения четвертой-пятой позиций на старте гонки Рассел до своего схода с трассы ехал десятым, а Хэмилтон боролся за восьмое место.

Впервые за долгое время правильные настройки болида подобрал технический отдел Астон Мартин. Как итог - оба пилота команды попали в топ-5.

Формула-1 идет на двухнедельную паузу. Следующий этап состоится 18 ноября в Лас-Вегасе.

Формула-1. Результаты гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (Макларен) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Серхио Перес (Ред Булл) Ленс Стролл (Астон Мартин) Карлос Сайнс-младший (Феррари) Пьер Газли (Альпин) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Юки Цунода (АльфаТаури) Эстебан Окон (Альпин) Логан Сарджент (Уильямс) Нико Хюлькенберг (Хаас) Даниэль Риккардо (АльфаТаури) Оскар Пиастри (Макларен)

Сошли с дистанции