Ф1. Гран-при Бразилии: Ферстаппен победил, провал Мерседес
В Бразилии состоялся двадцатый гран-при текущего сезона автогонок в классе Формула 1.
Главные события в гонке состоялись в дебюте. Уже на прогревочном круге второй пилот старта, Шарль Леклер (Феррари) из-за технических проблем врезался в отбойник и даже не стартовал. Еще до первого поворота из-за столкновения сошли с трассы Александер Албон (Уильямс) и Кевин Магнуссен (Хаас). Из-за этой аварии стюардам даже пришлось поднять над автодромом красный флаг. В этой же аварии пострадали болиды Даниэля Риккардо (АльфаТаури) и Оскара Пиастри (Макларен), которые всю гонку отставали от всех соперников на один круг.
После рестарта Норрис не смог составить конкуренцию Ферстаппену и весь остаток гонки ехал за спиной чемпиона мира. Отрыв двух лидеров от отстальных соперников был космическим: даже во время пит-стопов они не опускались ниже второго места.
Практически всю дистанцию больших событий в гонке не происходило. Главной новостью стали проблемы Мерседес: в коммуникации, а также с использованием покрышек. В итоге, вместо улучшения четвертой-пятой позиций на старте гонки Рассел до своего схода с трассы ехал десятым, а Хэмилтон боролся за восьмое место.
Впервые за долгое время правильные настройки болида подобрал технический отдел Астон Мартин. Как итог - оба пилота команды попали в топ-5.
Формула-1 идет на двухнедельную паузу. Следующий этап состоится 18 ноября в Лас-Вегасе.
Формула-1. Результаты гран-при Бразилии
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Ленс Стролл (Астон Мартин)
- Карлос Сайнс-младший (Феррари)
- Пьер Газли (Альпин)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Юки Цунода (АльфаТаури)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Даниэль Риккардо (АльфаТаури)
- Оскар Пиастри (Макларен)
Сошли с дистанции
- Джордж Рассел (Мерседес) - технические проблемы
- Валтери Боттас (Альфа Ромео) - технические проблемы
- Чжоу Гуанью (Альфа Ромео) - технические проблемы
- Кевин Магнуссен (Хаас) - столкновение
- Александер Албон (Уильямс) - столкновение
- Шарль Леклер (Феррари) - технические проблемы