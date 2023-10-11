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Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать

Новости футбола Сегодня, 13:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать Фото: https://www.instagram.com/nicolofagioli/

Полузащитнику "Ювентуса" Николо Фагиоли грозит дисквалификация из-за расследования о его ставках на нелегальных азартных платформах, сообщает Tuttosport.

По информации, прокуратура Турина расследует возможную деятельность футболиста на незаконных онлайн-платформах азартных игр. 22-летнему футболисту грозит дисквалификация на три года, если правоохранители докажут его вину.

Адвокат игрока заявил, что сам Николо обратился в спортивную юстицию и спокойно относится к ситуации.

"Николо спокоен и полностью сосредоточен на Ювентусе и чемпионате. Как адвокаты Николо Фаджоли, мы можем заявить, что наш клиент относится ответственно к делу с целью максимальной прозрачности и сотрудничества с обычными и спортивными судебными органами, что подтверждается тем фактом, что он был первым, кто действовал быстро и оперативно по отношению к Федеральной прокуратуре", - сказал его адвокат.

Федерация футбола уже допросила молодого футболиста. По информации журналистов, расследование началось еще в августе, поэтому оно может завершиться к ноябрю.

Дело возникло, когда следователи проверяли транзакции веб-сайтов азартных игр, которые работают без лицензии, и обнаружили имя Фагиоли. Такие нарушения обычно влекут за собой штраф, но поскольку Фагиоли является профессиональным спортсменом и членом федерации, наказание может быть более строгим.

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