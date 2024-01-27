Еще один известный нападающий готов к переезду в США. В МЛС может появится француз

Нападающий Милана и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что будет рад любому более молодому форварду в Милане, и в данный момент обдумывает свое будущее. Ключом к любому предстоящему переезду является то, что этот переезд должен принести пользу его детям, поскольку он заявил, что любое решение будет приниматься в первую очередь с мыслью о его семье. Football Italia приводит его слова, которые он сказал во время общения с La Gazzetta:

«Я до сих пор не знаю, что произойдет в будущем. Я знаю, что я счастлив в Милане и что мы добились великих успехов. Это отличная история любви. Мы с клубом еще не обсуждали продление, решим и примем решение позже. Самое главное – оставаться сосредоточенным на целях команды».

Когда его спросили о потенциальном переезде в США, француз ответил:

«MLS? Есть и другие страны. В конце сезона появится больше возможностей, и я приму решение. Как отец и как футболист».

Жиру, даже в свои 37 лет, мог бы стать влиятельным игроком в MLS. Если бы он присоединился к лиге этим летом, он стал бы заметным приобретением для любой команды лиги. Однако стоит задаться вопросом, решит ли он объединиться с другими суперзвездами Лионелем Месси и Луисом Суаресом в Интер Майами.