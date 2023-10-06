Эрлинг Холанд рассказал, как ему удается забивать много голов
Новости футбола Сегодня, 11:41
Фото: GETTY IMAGES
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил, как он находит шансы забивать голы.
«Люди обычно критикуют меня за то, что я не касаюсь мяча во время матчей. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу там, впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире. Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу свой шанс. И когда шанс появляется, я должен быть готов, понимаете?
Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – приводит слова Эрлинга Холанда The Telegraph.
Статистику норвежца в «Манчестер Сити» можно назвать феноменальной. Он забил 60 голов в 64 матчах за «горожан».
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