Эрлинг Холанд рассказал, как ему удается забивать много голов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил, как он находит шансы забивать голы.

«Люди обычно критикуют меня за то, что я не касаюсь мяча во время матчей. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу там, впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире. Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу свой шанс. И когда шанс появляется, я должен быть готов, понимаете?

Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – приводит слова Эрлинга Холанда The Telegraph.