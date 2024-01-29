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Энтони Джошуа серьезно настраивается на бой против Нганну

Новости бокса Сегодня, 12:18
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Энтони Джошуа серьезно настраивается на бой против Нганну Фото: https://twitter.com/DAZNBoxing

Боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа имеет серьезный настрой на бой против Фрэнсиса Нганну, сообщает BoxingScene.

По словам британца, он не будет обращать внимание на бой между Усиком и Фьюри, а сам настраивается на поединок против Нганну, как на бой за звание абсолютного чемпиона.

"Позвольте мне еще раз напомнить, я не концентрируюсь на поединке с победителем боя Фьюри - Усик. Я буду думать о том, что мой бой за абсолютное чемпионство - это поединок с Нганну, вот какой менталитет у меня должен быть.

Нганну - мой бой за абсолютное чемпионство. Потому что ты хороший боксер настолько, насколько хорош твой последний бой, я очень уважаю Нганну", - сказал Энтони Джошуа.

Он добавил, что бой против Нганну не будет легкой прогулкой, поэтому он проведет серьезную подготовку к этому противостоянию. Энтони отметил, что также не будет легким соперником для Фрэнсиса, как и для всех остальных.

Бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.

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