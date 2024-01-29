Энтони Джошуа серьезно настраивается на бой против Нганну
Боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа имеет серьезный настрой на бой против Фрэнсиса Нганну, сообщает BoxingScene.
По словам британца, он не будет обращать внимание на бой между Усиком и Фьюри, а сам настраивается на поединок против Нганну, как на бой за звание абсолютного чемпиона.
"Позвольте мне еще раз напомнить, я не концентрируюсь на поединке с победителем боя Фьюри - Усик. Я буду думать о том, что мой бой за абсолютное чемпионство - это поединок с Нганну, вот какой менталитет у меня должен быть.
Нганну - мой бой за абсолютное чемпионство. Потому что ты хороший боксер настолько, насколько хорош твой последний бой, я очень уважаю Нганну", - сказал Энтони Джошуа.
Он добавил, что бой против Нганну не будет легкой прогулкой, поэтому он проведет серьезную подготовку к этому противостоянию. Энтони отметил, что также не будет легким соперником для Фрэнсиса, как и для всех остальных.
Бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.