Эмилиано Мартинес пригласил Месси в "Астон Виллу"

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины, Эмилиано Мартинес пригласил капитана своей национальной команды Лионеля Месси в свой клуб.

С таким предложением он выступил после того, как Месси освистали болельщики "ПСЖ".

"Я буду готовить жаркое каждые выходные, а также попрошу фанатов изготовить маленькие флажки для него, чтобы он хорошо проводил время.

Я также готов урезать свою зарплату ради Месси", - сказал он.

Напомним, что летом Месси может стать свободным агентом.