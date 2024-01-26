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Экваториальная Гвинея - Гвинея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

Новости футбола Сегодня, 13:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Экваториальная Гвинея - Гвинея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Фото: https://twitter.com/brfootball

Плей-офф Кубка африканских наций набирает обороты. В воскресенье, 28 января, состоятся очередные два матча игр на вылет. DailySports подготовил для вас список трансляций, где можно посмотреть матч.

Экваториальная Гвинея - Гвинея: что нужно знать о матче

Игра состоится в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций, сборные поборются за место в четвертьфинале. Экваториальная Гвинея провела великолепный групповой этап. В группе с Нигерией, Кот-д'Ивуаром и Гвинея-Бисау, команда из экваториальной Гвинеи одержала две победы и раз сыграла вничью. Они заняли первое место в группе А. В Гвинее групповой этап получился сложнее, в квартете с Сенегалом, Камеруном и Гамбией, гвинейцы заняли третье место с четырьмя очками в активе.

Когда и где состоится матч?

Матч между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей состоится в воскресенье, 28 января, в матче Абиджан. Начнется игра в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.

  • Астана - 22:00
  • Варшава - 17:00
  • Ереван - 21:00
  • Киев - 19:00

Экваториальная Гвинея - Гвинея где смотреть онлайн матч

Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
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