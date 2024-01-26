Экваториальная Гвинея - Гвинея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

Плей-офф Кубка африканских наций набирает обороты. В воскресенье, 28 января, состоятся очередные два матча игр на вылет. DailySports подготовил для вас список трансляций, где можно посмотреть матч.

Экваториальная Гвинея - Гвинея: что нужно знать о матче

Игра состоится в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций, сборные поборются за место в четвертьфинале. Экваториальная Гвинея провела великолепный групповой этап. В группе с Нигерией, Кот-д'Ивуаром и Гвинея-Бисау, команда из экваториальной Гвинеи одержала две победы и раз сыграла вничью. Они заняли первое место в группе А. В Гвинее групповой этап получился сложнее, в квартете с Сенегалом, Камеруном и Гамбией, гвинейцы заняли третье место с четырьмя очками в активе.

Когда и где состоится матч?

Матч между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей состоится в воскресенье, 28 января, в матче Абиджан. Начнется игра в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.