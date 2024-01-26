Экваториальная Гвинея - Гвинея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки
Плей-офф Кубка африканских наций набирает обороты. В воскресенье, 28 января, состоятся очередные два матча игр на вылет. DailySports подготовил для вас список трансляций, где можно посмотреть матч.
Экваториальная Гвинея - Гвинея: что нужно знать о матче
Игра состоится в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций, сборные поборются за место в четвертьфинале. Экваториальная Гвинея провела великолепный групповой этап. В группе с Нигерией, Кот-д'Ивуаром и Гвинея-Бисау, команда из экваториальной Гвинеи одержала две победы и раз сыграла вничью. Они заняли первое место в группе А. В Гвинее групповой этап получился сложнее, в квартете с Сенегалом, Камеруном и Гамбией, гвинейцы заняли третье место с четырьмя очками в активе.
Когда и где состоится матч?
Матч между Экваториальной Гвинеей и Гвинеей состоится в воскресенье, 28 января, в матче Абиджан. Начнется игра в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.
- Астана - 22:00
- Варшава - 17:00
- Ереван - 21:00
- Киев - 19:00
Экваториальная Гвинея - Гвинея где смотреть онлайн матч
Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.
- Грузия - Silk Sport
- Израиль - 5Sport
- Казахстан - МЕGOGGО
- Польша - МЕGOGО
- Украина - МЕGOGО
- Узбекистан - Setanta Sports 1