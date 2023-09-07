Экс-тренер Барселоны обрушился с обвинениями в адрес Реала
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман заявил, что «Реал» нередко получает преимущество благодаря судейской поддержке.
По словам звездного специалиста, он чувствовал это во времена, когда руководил главным соперником “сливочных” – каталонской “Барселоной”.
«Когда я тренировал «Барселону», у меня возникало ощущение, что «Реал» получает помощь от судей. В любом случае, доказать это невозможно, поэтому лучше не говорить ничего», — приводит слова Кумана испанская газета Barca Universal.
Рональд Куман работал в «Барселоне» с 2020 по 2021 год.
Споры о том, что судьи помогают мадридскому клубу, возникают в Испании едва ли не каждый год. Однако в последнее время судейский скандал разгорелся вокруг самой “Барселоны”. СМИ выяснили, что представители клуба переводили деньги вице-президенту испанского судейского комитета.
В прошлом сезоне чемпионом Испании стала именно “Барселона”. Каталонцы опередили мадридский “Реал” в битве за трофей на 10 баллов. В новом сезоне лидером Примеры является “Реал”.