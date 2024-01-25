Экс-игрок Челси и Манчестер Юнайтед подпишет контракт с клубом Лиги 1

Лионский Олимпик достиг договоренности про переход полузащитника Ренна Неманьи Матича.

Как сообщает Фабрицио Романо, серб подпишет со своим новым клубом контракт до лета 2026 года. Ныне осталось оформить соответствующие документы и подписать их.

Летом 2023 года Матич подписал двухгодичный контракт с Ренном, который заплатил за игрока римской Роме 2,5 миллиона евро.

В начале месяца сообщалось, что серб, который не вписался в коллектив, повздорил с руководством клуба. Неманья был якобы расстроен тем, что его дети не могут посещать занятия в школе.

После этого он не появился на тренировке клуба, забрав перед этим свои вещи из шкафчика в тренировочном центре.

В нынешнем сезоне Матич сыграл в 19 матчах за Ренн, в которых отметился тремя результативными передачами.Transfermarktоценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Серб так же имеет опыт выступления в АПЛ. В 2014-2017 годах он представлял Челси, а в 2017-2022 годах был игроком Манчестер Юнайтед.