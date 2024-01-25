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Экс-игрок Челси и Манчестер Юнайтед подпишет контракт с клубом Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 10:50
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Экс-игрок Челси подпишет контракт с клубом Лиги 1 Фото: Naomi Baker

Лионский Олимпик достиг договоренности про переход полузащитника Ренна Неманьи Матича.

Как сообщает Фабрицио Романо, серб подпишет со своим новым клубом контракт до лета 2026 года. Ныне осталось оформить соответствующие документы и подписать их.

Летом 2023 года Матич подписал двухгодичный контракт с Ренном, который заплатил за игрока римской Роме 2,5 миллиона евро.

В начале месяца сообщалось, что серб, который не вписался в коллектив, повздорил с руководством клуба. Неманья был якобы расстроен тем, что его дети не могут посещать занятия в школе.

После этого он не появился на тренировке клуба, забрав перед этим свои вещи из шкафчика в тренировочном центре.

В нынешнем сезоне Матич сыграл в 19 матчах за Ренн, в которых отметился тремя результативными передачами.Transfermarktоценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Серб так же имеет опыт выступления в АПЛ. В 2014-2017 годах он представлял Челси, а в 2017-2022 годах был игроком Манчестер Юнайтед.

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