Экс-хавбек "Реала" Иско покинет "Севилью"

Полузащитник “Севильи” Иско покинет клуб в ближайшее время, сообщает Marca.

По сведениям источника, стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2024 года. Причиной предстоящего ухода игрока является его конфликт со спортивным директором севильцев Рамоном Мончи.

В нынешнем сезоне 30-летний Иско провел за “Севилью” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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