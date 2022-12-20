Бензема может вернуться в сборную Франции, но при одном условии

Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только в том случае, если ее возглавит Зинедин Зидан, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист завершил карьеру в сборной Франции из-за конфликта с нынешним наставником Дидье Дешамом. Что касается Зидана, то у него хорошие отношения с Бензема со времени совместной работы в “Реале”.

35-летний Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году он был отстранен от выступлений за национальную команду из-за дела по шантажу Матье Вальбуэна. В 2021 году Бензема вернулся в сборную. Всего он провел за сборную Франции 97 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

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