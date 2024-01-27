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Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной

Новости футбола Сегодня, 17:27
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Фото: espn.com/ Автор неизвестен

По информации представителя делегации национальной команды Египта Мохамеда Морада, Футбольная ассоциация страны прибегнула к ритуалу и принесла в жертву корову в надежде на удачу в Кубке африканских наций-2023.

По словам представителя команды, федерация зарезала корову и распределила мясо нуждающимся людям в Каире.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка африканских наций Египет проведет матч против сборной Демократической Республики Конго. Игра запланирована на воскресенье, 28 января.

Отметим, что в этом матче египтяне не смогут рассчитывать на своего капитана, Мохаммеда Салаха, из-за травмы, но существует возможность, что он вернется на последующих этапах турнира, если команда пройдет дальше. К слову, Египет на текущем турнире не выиграл еще ни одного матча: все три игры группового этапа команда свела вничью.

Интересно, что в Египте уже прибегали к подобным методам. Игроки национальной сборной приносили в жертву тельца во время тренировок перед тем, как выиграть Кубок африканских наций в 2008-м году в Гане.

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