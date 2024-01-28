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Египет уступил в драматической серии пенальти ДР Конго и выбыл из Кубка Африки

Новости футбола Сегодня, 18:18
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Египет уступил в драматической серии пенальти ДР Конго и выбыл из Кубка Африки Египет уступил в драматической серии пенальти ДР Конго и выбыл из Кубка Африки

Египет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций встречался с Демократической Республикой Конго. Интересно, что обе команды одинаково прошли групповую стадию, сыграв все три матча вничью.

В первом тайме египтяне больше контролировали мяч, но действовали пассивно у чужих ворот. Из опасных моментов можно вспомнить лишь неточный удар Хегази. А вот конголезцы свой единственный момент использовали сполна. Элиа Мешак с нескольких метров ударом головой открыл счет после прострела с левого фланга. Однако уйти на перерыв ведя в счете у Конго не получилось. Египет сравнял счет благодаря точному удару с пенальти в исполнении Мостафа. Интересно, что форвард Нанта забивает в каждом матче на текущем турнире.

После перерыва Египет был ближе к забитому голу, однако изменить счет на табло команды не сумели и игра перешла в овертайм. В середине первого экстратайма Махамед Хамди подвел свою команду, получив второе предупреждение. Конголезцы играя в большинстве владели инициативой, но матч постепенно перешел в серию пенальти.

В серии пенальти футболисты допустили всего два промаха: Мостафа и Масуаку не попали в ворота. Решающими стали удары голкиперов. Габаски угодил в перекладину, а конголезский вратарь Мпаси был точен и принес своей сборной путевку в четвертьфинал. Уже 2 февраля ДР Конго поборется за выход в полуфинал со сборной Гвинеи.

Египет — ДР Конго — 1:1, пен. 7:8

Голы: Мостафа 45+1 (пенальти) - Мешак 37.

Удален: Хамди 97.

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