Эдди Хирн хочет организовать бой Джошуа — Уайлдер

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО), рассказал подробности последних переговоров по бою его клиента против Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Об этом в своем твиттере сообщил Майкл Бенсон.



«Мы хотим организовать этот бой. Мы посмотрели на цифры, которые предлагают в Великобритании и США, но у нас также были попытки организовать этот поединок на международном уровне, что принесет больше денег.



Мы должны изучить все варианты и проверить, являются ли они надежными. Если нет, то нет проблем провести его в Вегасе или на «Уэмбли». Но Вегас принесет больше денег», – сказал Хирн для Boxing Social.