Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами

В начале весны, 8 марта, состоится боксерский поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

В комментарии для Second Out промоутер британского боксера Эдди Хирн рассказал, возможен ли реванш между боксерами. По его словам, в контракте между Джошуа и Нганну нет пункта за реванш. Бой, который пройдет 8 марта, будет первым и последним.

Также, Хирн добавил, что есть хорошая новость, потому что их команда смогла достать несколько записей, которые помогут в работе и над которыми будут работать, но есть и плохая новость. Она заключается в том, у Нганну будет зашкаливать уверенность после боя с Фьюри и он является сильно ментально.

В октябре Нганну дрался против Тайсона Фьюри. Франко-камерунец уступил раздельным решением судей, несмотря на то, что отправил британца в нокдаун в третьем раунде. Джошуа свой последний бой провел в предыдущем месяце против шведа Отто Валина. В пятом раунде Джошуа победил техническим нокаутом.