Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO

Сегодня ночью в лондонском Йорк-холле афгано-британский боксер Кейси Хадеми встретился с южноафриканским боксером Джексоном Чауке. Спортсмены боролись за титул чемпиона мира по версии IBO в наилегчайшем весе.

Все раунды были довольно напряженными и оба боксера демонстрировали свое мастерство и решимость. Хадеми, известный своими резкими контратаками и ловкими движениями, вступил в тактическую борьбу с атакующим стилем Чауке. Спортсмены продемонстрировали сочетание техники, скорости и выносливости, очаровав публику своим динамичным действием.

На протяжении боя интенсивность боя возрастала, и у обоих боксеров были моменты доминирования. Эмоции все больше накалялись и исход боя «висел на волоске». Хадеми, сражавшийся в своем родном городе и пользовался сильной поддержкой со стороны зрителей, что еще больше усиливало атмосферу мероприятия.

В результате развития событий кульминацией стал двенадцатый раунд, после которого Джексон Чауке вышел победителем, набрав больше очков по решению судей. Его победа принесла ему пояс чемпиона мира по версии IBO в наилегчайшем весе, что стало важной вехой в его карьере. Победа Чауке стала свидетельством его мастерства, опыта и стратегического подхода на ринге.

South Africa has a new boxing world Champion.Well done to Jackson Chauke,who put on a clinical performance in London.He outclassed Kaisy Khademi and won via a unanimous points decision,to claim the vacant IBO flyweight title.Chauke is trained by the late Nick Durandt's son,Damien pic.twitter.com/mLMCHCwmsL — Tracksuit (@ThabisoMosia) January 28, 2024

Для Кайси Хадеми, несмотря на поражение, бой стал демонстрацией его стойкости и мастерства боксера. Его путь к этому чемпионскому бою и выступления на ринге подчеркивают его статус грозного боксера в своей весовой категории.