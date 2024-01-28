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Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO

Новости бокса Сегодня, 05:02
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO

Сегодня ночью в лондонском Йорк-холле афгано-британский боксер Кейси Хадеми встретился с южноафриканским боксером Джексоном Чауке. Спортсмены боролись за титул чемпиона мира по версии IBO в наилегчайшем весе.

Все раунды были довольно напряженными и оба боксера демонстрировали свое мастерство и решимость. Хадеми, известный своими резкими контратаками и ловкими движениями, вступил в тактическую борьбу с атакующим стилем Чауке. Спортсмены продемонстрировали сочетание техники, скорости и выносливости, очаровав публику своим динамичным действием.

На протяжении боя интенсивность боя возрастала, и у обоих боксеров были моменты доминирования. Эмоции все больше накалялись и исход боя «висел на волоске». Хадеми, сражавшийся в своем родном городе и пользовался сильной поддержкой со стороны зрителей, что еще больше усиливало атмосферу мероприятия.

В результате развития событий кульминацией стал двенадцатый раунд, после которого Джексон Чауке вышел победителем, набрав больше очков по решению судей. Его победа принесла ему пояс чемпиона мира по версии IBO в наилегчайшем весе, что стало важной вехой в его карьере. Победа Чауке стала свидетельством его мастерства, опыта и стратегического подхода на ринге.

Для Кайси Хадеми, несмотря на поражение, бой стал демонстрацией его стойкости и мастерства боксера. Его путь к этому чемпионскому бою и выступления на ринге подчеркивают его статус грозного боксера в своей весовой категории.

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