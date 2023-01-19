Джеко побил рекорд Роналду в Италии

В матче за Суперкубок Италии, в котором “Интер” разгромил “Милан” со счетом 3:0, установлен новый рекорд.

В этой встрече голом отметился 37-летний нападающий “нерадзурри” Эдин Джеко. Он стал самым возрастным автором гола в матче за Суперкубок.

Примечательно, что прошлый рекорд принадлежал бывшему форварду “Ювентуса” Криштиану Роналду.

В 2021 году португалец в возрасте 35 лет забил гол в ворота “Наполи”. Тогда туринцы победили со счетом 2:0 и завоевали трофей.