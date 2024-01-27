Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января

Боксер и видеоблогер Джейк Пол намекнул, что во вторник, 30 января, объявит имя своего следующего соперника.

Он выложил фото, на котором смотрит на свои пять пальцев, подписав публикацию: “5 недель. Объявление во вторник”.

Ранее Пол анонсировал, что проведет следующий бой в андеркарде вечера бокса, которые пройдет 2 марта в Пуэрто-Рико. Главным событием этого вечера станет бой чемпионки WBA, IBF и WBO в полулегком весе Аманды Серрано против Нины Майнке.

Напомним, что в 2020 году Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своем первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Пол смог выиграть у оппонента нокаутом.

В декабре Пол нокаутировал Андре Огаста в первом раунде.