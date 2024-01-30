Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение оружия

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо был арестован полицией штата Индиана за незаконное хранение оружия и марихуаны, сообщает ESPN.

Известно, что бывший баскетболист был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. В процессе осмотра документов патрульный учуял запах марихуаны в машине, а после осмотра нашел еще и пистолет, на ношение которого у Рондо нет прав. Рондо не разрешается иметь при себе огнестрельное оружие, поскольку против него действовал чрезвычайный охранный ордер.

37-летний спортсмен был доставлен в участок в округе Джексон, где внес залог.

Рондо выигрывал НБА в составе Бостона в 2008 году и за Лос-Анджелес Лейкерс в 2020. Всего он провел в НБА 16 сезонов, а его последним клубом в сезоне-2021/22 стал Кливленд.

Также за свою карьеру Рондо успел поиграть за Атланту, Новый Орлеан, Сакраменто, Даллас, Чикаго и Лос-Анджелес Клипперс.