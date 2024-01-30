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Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение оружия

Новости баскетбола Сегодня, 03:57
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение оружия Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение оружия

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо был арестован полицией штата Индиана за незаконное хранение оружия и марихуаны, сообщает ESPN.

Известно, что бывший баскетболист был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. В процессе осмотра документов патрульный учуял запах марихуаны в машине, а после осмотра нашел еще и пистолет, на ношение которого у Рондо нет прав. Рондо не разрешается иметь при себе огнестрельное оружие, поскольку против него действовал чрезвычайный охранный ордер.

37-летний спортсмен был доставлен в участок в округе Джексон, где внес залог.

Рондо выигрывал НБА в составе Бостона в 2008 году и за Лос-Анджелес Лейкерс в 2020. Всего он провел в НБА 16 сезонов, а его последним клубом в сезоне-2021/22 стал Кливленд.

Также за свою карьеру Рондо успел поиграть за Атланту, Новый Орлеан, Сакраменто, Даллас, Чикаго и Лос-Анджелес Клипперс.

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