Дублер Эдерсона поставил два условия Манчестер Сити при продлении контракта

Ситуация на вратарской позиции Манчестер Сити начинает накаляться. Основной игрок Эдерсон намерен покинуть команду и далеко не всё ясно с его дублёром.

«Горожане» вступили в переговоры по новому контракту с вторым вратарем Штефаном Ортегой и сам 31-летний немец не прочь остаться в команде, но Флориан Плеттенберг раскрыл два «но». Во-первых, игрок и клуб не могут дойти согласия по аспектам соглашения, особенно по финансовым.

Во-вторых, Ортега хочет быть основным вратарём команды, причём не имеет значения, будет ли это Манчестер Сити или другая какая-либо команда. И если соглашение по продлению контракту, который сейчас действует до 2026 года, не будет достигнуто в ближайшие несколько недель, немец покинет «Этихад» уже этим летом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Эдерсон раздумывает над уходом из Манчестер Сити в летнее трансферное окно, и его ждут саудовские клубы.