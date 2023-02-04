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Дортмундская "Боруссия" забила пять голов в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 11:43
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила “Фрайбург” со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли голы Нико Шлоттербека, Карима Адейеми, Себастьяна Аллера, Юлиана Брандта и Джованни Рейны. У гостей отличился Лукас Хелер. Стоит отметить, что гости большую часть матча играли вдесятером из-за удаления Килианна Сильдийя на 17-й минуте.

“Боруссия”, набрав 37 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Фрайбург” с 34 очками опустился на шестую позицию.

“Боруссия” Д – “Фрайбург” - 5:1 (1:1)
Голы: Шлоттербек, 26 - 1:0, Хелер, 45 - 1:1, Адейеми, 48 - 2:1, Аллер, 51 - 3:1, Брандт, 69 - 4:1, Рейна, 82 - 5:1

“Боруссия” Д": Кобель, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Ройс (Рейна, 70), Джан, Беллингем (Мален, 71), Вольф (Дауд, 78), Аллер (Мукоко, 61), Адейеми (Байно-Гиттенс, 61).

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Кюблер (Гульде, 88), Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 60), Кьере (Эггештайн, 60), Хелер (Грегорич, 67), Доан (Чжон Ву Ен, 67).

Удаление: Сильдийя (17).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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