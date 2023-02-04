Опоздали на 18 секунд: "Барселоне" не разрешили заявить новичка

“Барселона” не сможет заявить защитника “Лос-Анджелес Гэлакси” Хулиана Араухо.

Как пишет источник, каталонский клуб договорился о трансфере мексиканца за 4 млн евро, а также согласовал контракт сроком до июня 2026 года.

Несмотря на все договоренности, “Барса” опоздала на 18 секунд с регистрацией.

Клуб пытался оспорить ситуацию в ФИФА, но там апелляцию не приняли.

В 40 матчах прошлого сезона мексиканец забил один гол и отдал пять ассистов.