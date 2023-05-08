Дортмундская "Боруссия" сделала отчаянную попытку сохранить Беллингема
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" предложила рекордный в истории клуба контракт английскому полузащитнику Джуду Беллингему, сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб готов увеличить зарплату футболисту до 14 миллионов евро в год. Впрочем, англичанин, скорее всего, откажется от данного предложения, так как он хочет перейти в мадридский “Реал", который готов платить ему 20 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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