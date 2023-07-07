Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с опытным голкипером

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Александером Майером-Шаде.

Новое соглашение между 32-летним голкипером и немецким клубом будет действовать до лета 2025 года.

Майер-Шаде выступает за “Боруссию” с 2022 года. Он перешел в клуб из Дортмунда из клуба “Ян Регенсбург” на правах свободного агента. Ранее он также играл за “Хавелсе”, “Энерги” и “Штутгарт”. В минувшем сезоне Майер-Шаде провел за “Боруссию” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Дортмундская "Боруссия" в прошлом сезоне была близка к чемпионскому титулу, но в заключительном, 34-м туре, сыграла вничью с “Майнцем" со счетом 2:2 и, в итоге, заняла второе место, а чемпионом стала мюнхенская “Бавария”.

Дортмундская "Боруссия" была основана 113 лет назад в 1909 году. Клуб восемь раз становился чемпионом Германии и это третий результат в истории страны после “Баварии" (33) и “Нюрнберга” (9). Кроме того, клуб из Дортмунда пять раз выиграл Кубок Германии и шесть раз завоевал Суперкубок Германии. Главным достижением в истории “Боруссии” является победа в Лиге чемпионов в сезоне-1996/1997.