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Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с опытным голкипером

Новости футбола Сегодня, 12:20
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с опытным голкипером Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Александером Майером-Шаде.

Новое соглашение между 32-летним голкипером и немецким клубом будет действовать до лета 2025 года.

Майер-Шаде выступает за “Боруссию” с 2022 года. Он перешел в клуб из Дортмунда из клуба “Ян Регенсбург” на правах свободного агента. Ранее он также играл за “Хавелсе”, “Энерги” и “Штутгарт”. В минувшем сезоне Майер-Шаде провел за “Боруссию” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Дортмундская "Боруссия" в прошлом сезоне была близка к чемпионскому титулу, но в заключительном, 34-м туре, сыграла вничью с “Майнцем" со счетом 2:2 и, в итоге, заняла второе место, а чемпионом стала мюнхенская “Бавария”.

Дортмундская "Боруссия" была основана 113 лет назад в 1909 году. Клуб восемь раз становился чемпионом Германии и это третий результат в истории страны после “Баварии" (33) и “Нюрнберга” (9). Кроме того, клуб из Дортмунда пять раз выиграл Кубок Германии и шесть раз завоевал Суперкубок Германии. Главным достижением в истории “Боруссии” является победа в Лиге чемпионов в сезоне-1996/1997.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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