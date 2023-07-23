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Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе полузащитника "Баварии"

Новости футбола Сегодня, 14:50
Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе полузащитника "Баварии" Фото: инстаграм Марселя Забитцера/Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской “Баварии” и сборной Австрии Марсель Забитцер близок к переходу в дортмундскую “Боруссию”, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Дортмунда заплатит за футболиста 19 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование.

29-летний Забитцер выступает за “Баварию” с лета 2021 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “РБ Лейпциг”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за “Баварию” 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Во второй половине прошлого сезона Забитцер играл за “Манчестер Юнайтед” на правах аренды, провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Забитцер с 2012 года играет за сборную Австрии. Всего он провел за австрийскую национальную команду 71 матч, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач, а также получил семь желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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