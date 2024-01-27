Дончич побил рекорд результативности нынешнего сезона НБА

Разыгрывающий Даллас Маверикс Лука Дончич провел впечатляющий матч против Атланты. Словенский баскетболист набрал 73 очка, 10 подборов, 7 передач и 1 перехват за 45 минут на площадке. Маверикс одержали победу со счетом 148:143.

Этот результат – повторение четвертого по результативности выступления в истории НБА. Ранее такое количество очков удалось набрать только Уилту Чемберлену и Дэвиду Томпсону.

Это также стало самым результативным выступлением в текущем сезоне НБА. Предыдущим лучшим результатом были 70 очков центрового Филадельфии Сиксерс Джоэла Эмбида в матче против Сан-Антонио Сперс.

Абсолютным рекордсменом НБА по набранным очкам за одну игру является Чемберлен, который набрал 100 очков в одном матче. У него также есть выдающееся достижение – 78 очков. В 2006-м году Коби Брайант записал на свой счет 81 очко.