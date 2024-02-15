Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру

Генеральный директор Милана Джорджо Фурлани ответил на вопрос о будущем опытного нападающего Оливье Жиру в клубе.

По словам функционера, французский форвард может остаться в команде, если сам этого захочет. Контракт 37-летнего нападающего с россонери истекает 30 июня и до сих пор не был продлен.

“Еще рано обсуждать будущее Оливье Жиру. Но двери для него открыты, если он хочет остаться”, - сказал Фурлани.

Ранее сообщалось, что в услугах французского футболиста заинтересован один из клубов МЛС.

Жиру выступает за Милан с 2021 года. В текущем сезоне на счету опытного форварда 12 голов и 9 ассистов в 28 матчах во всех турнирах.