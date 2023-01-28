"Динамо" Киев - "Марибор" - 0:2 (видеообзор)

Киевское “Динамо” в товарищеском матче проиграло словенскому “Марибору” со счетом 0:2.

Победу словенцам принесли голы Аляжа Антолина и Ивана Брнича.

“Динамо” Киев, Украина – “Марибор” Словения - 0:2 (0:0)

Голы: Антолин, 49 - 0:1, Брнич, 79 - 0:2

На 51-минуте Ванат не реализовал пенальти.

“Динамо” Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик – Сидорчук – Диалло, Яцык, Царенко, Волошин – Беседин.

“Динамо” Киев (2 тайм): Нещерет (Моргун, 71) – Вивчаренко, Попов (Сирота, 71), Бурда, Кравченко – Андриевский – Караваев, Леднев, Лонвейк (Бенито, 76), Гармаш – Ванат.

“Марибор”: Бергесен – Сикошек, Уотсон, Карич, Милец – Антонин, Лаушич – Брнич, Иличич, Божич – Выпотник.

Видеообзор матча

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