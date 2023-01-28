В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами российских клубов с европейскими
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: открытые источники
В Украинской ассоциации футбола обратили внимание на матчи команд из России в Турции.
Как известно, российские команды играют на сборах контрольные игры с европейскими.
“Мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта. Ни один из представителей России не имеет права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных”, - выступил с заявлением пресс-атташе УАФ Александр Глывинский.
По его словам, ФИФА и УЕФА должны остановить эти матчи.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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