В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами российских клубов с европейскими

В Украинской ассоциации футбола обратили внимание на матчи команд из России в Турции.

Как известно, российские команды играют на сборах контрольные игры с европейскими.

“Мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта. Ни один из представителей России не имеет права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных”, - выступил с заявлением пресс-атташе УАФ Александр Глывинский.

По его словам, ФИФА и УЕФА должны остановить эти матчи.