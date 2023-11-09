Диего Симионе продлил контракт с Атлетико

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симионе продлил контракт со своим клубом, сообщили на официальном сайте.

Аргентинский специалист подписал новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2027 года. Симеоне тренирует мадридский клуб с 2011 года.

Во главе с ним команда выиграла два чемпионата Испании в 2014 и 2021 годах, Кубок Короля в 2013 году и Суперкубок в 2014, две Лиги Европы в 2012 и 2018 годах и два Суперкубка Европы, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов в 2014 и 2016.

Под руководством Симеоне Атлетико провел 642 матча, что является рекордом. Кроме того, он тренировал одну и ту же команду в Ла Лиге больше всего сезонов подряд.

В 642 матчах во главе с аргентинцем "Атлетико" одержал 380 побед, 145 раз сыграл вничью и потерпел 117 поражений.