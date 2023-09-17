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Дибала помог Роме разгромить Эмполи

Новости футбола Сегодня, 16:44
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Дибала помог Роме разгромить Эмполи Фото: https://twitter.com/OfficialASRoma

На Стадио Олимпико проходил матч четвертого тура Серии А между Ромой и Эмполи.

Подопечные Жозе Моуриньо неудачно начали новый сезон в Серии А. После трех туров его команда имела только одну ничью в игре против Салернитаны. Однако этот матч начался для Ромы отлично. Через восемь минут "волки" забили два гола стараниями Паоло Дибалы и Ренату Санчеша.

До перерыва хозяева отличились еще одним убитым. Помог автогол игроку Эмполи Альберто Грасси. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

Второй тайм команда Моуриньо начала тоже довольно удачно. На 55-й минуте Дибала оформил дубль. Рома спокойно контролировала игру и в последние десять минут устраивала голевую феерию. Через шесть минут "волки" забили еще три мяча в ворота Эмполи и доведи дело до разгрома 7:0.

Рома поднимается на 12 место, имея в активе четыре очка.

Серия А. Четвертый тур

"Рома" - "Эмполи" - 7:0
Голы: 1:0 - 2 Дибала, 2:0 - 8 Санчеш, 3:0 - 35 Грасси (автогол), 4:0 - 55 Дибала, 5:0 - 80 Кристанте, 6:0 - 82 Лукаку, 7:0 — 86 Манчини

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