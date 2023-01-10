Хавбек “Ювентуса” Анхель Ди Мария заинтересовал бразильский “Интернасьонал”.

Об интересе к аргентинскому футболисту заявил президент клуба Алессандро Барселлос.

“Мы следим за ним, но пока конкретики нет. Он знает, как мы работаем. Мы всегда чётко рассчитываем финансовую ситуацию. На данный момент переговоры о Ди Марии не ведутся”, - сказал он.

Напомним, что контракт аргентинца с “Ювентусом” истекает летом этого года.

В текущем розыгрыше Серии А он сыграл восемь матчей, в которых забил гол и отдал результативный пас.